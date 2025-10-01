UNAM ofrece retorno seguro a estudiantes

El Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que la institución trabaja para ofrecer un retorno seguro a clases presenciales para los universitarios, después del asesinato de un alumno en el CCH-Sur por parte de un compañero del mismo plantel.

"La UNAM hará todo lo que esté a su alcance para garantizar a las y los estudiantes su seguridad, a fin de que regresen a las actividades presenciales", indicó el Rector Lomelí, en un comunicado institucional.

Detalló que el retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y escuelas, y admitió que actualmente hay planteles de la UNAM que se encuentran en paro por la conmemoración del caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre de 1968, así como en solidaridad con el CCH-Sur.

Acompañado por la Secretaria General, Patricia Dávila, el Rector universitario tuvo un encuentro con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, con quienes acordó fortalecer la seguridad en los planteles y perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a los estudiantes son acciones claves.

Además, anunció que se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles, esparciendo amenazas contra estudiantes que se manifiestan en contra de la violencia en la UNAM.

La reunión con la Comisión de Seguridad estuvo presidida por José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica; y contó con la presencia de María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria; y de Benjamín Barajas, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, así como consejeras y consejeros.

El Rector expuso las líneas de acción que la UNAM está aplicado ante los casos de amenaza, como es que cada amenaza se reporta a la Secretaría de Prevención Universitaria, la cual contacta a las autoridades de seguridad pública federales y locales, además de que se informa a la Oficina del Abogado General, Hugo Concha, quien es el responsable de levantar las denuncias correspondientes.