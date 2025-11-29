Alcaldes panistas piden recursos para seguridad

Alcaldes del PAN exigieron al gobierno federal la restitución de 13 mil millones de pesos recortados del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 destinados a seguridad, ante el aumento de riesgos que enfrentan los municipios por el crimen organizado.

¿Qué ocurrió?

Durante una rueda de prensa en la sede nacional del PAN, la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, subrayó que ser edil en México se ha vuelto "un deporte de alto riesgo", ya que en lo que va del gobierno actual han sido asesinados 10 presidentes municipales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los alcaldes del PAN han manifestado su preocupación por la creciente violencia en los municipios y la falta de recursos para enfrentarla. La exigencia de restitución del presupuesto es una medida que buscan para mejorar la seguridad en sus localidades.

¿Cuáles son las consecuencias de esta situación?

El aumento del crimen organizado y los asesinatos de presidentes municipales han generado un clima de inseguridad que afecta a la población. Los alcaldes consideran que es urgente que el gobierno federal tome cartas en el asunto y restituya los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos.