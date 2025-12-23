Giras suman "8 vueltas a la Tierra": Sheinbaum sobre recorridos

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del cierre de fin de año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que como parte de sus giras por todo el país, hizo recorridos que equivalen a "8 vueltas a la Tierra".

¿Cuántos kilómetros recorrió Claudia Sheinbaum en 2023?

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que recorrió este año 84 mil 407 kilómetros vía aérea y 19 mil 965 vía terrestre; 104 mil kilómetros en total.

"Ocho vueltas le dimos a la tierra este año", expresó entre risas.

Detalles sobre las obras inauguradas por la presidenta

Destacó que se visitaron todos los estados, donde se inauguraron diversas obras como carreteras y hospitales.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal comentó que a la gente siempre se le escucha en sus giras y depende de cada estado lo que le piden.

"En todos atendemos", aseguró al destacar la atención personal que se hace a la ciudadanía.

Gestiones ciudadanas atendidas por la administración de Sheinbaum

Se explicó que al día reciben de 200 a 400 gestiones ciudadanas, y en la actual administración van 144 mil peticiones.