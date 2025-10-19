Supervisa apoyos a las comunidades afectadas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa del Ejecutivo Federal encabeza su quinto día de recorridos de supervisión por las zonas afectadas por las lluvias intensas que se registraron hace una semana.

En Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la supervisión de los trabajos de apoyo, como parte de su quinto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

"Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias", compartió en redes sociales.

"No están solos", aseguró la Presienta en su quinto día de recorrido por las zonas afectadas por las lluvias.

En la mesa de supervisión, la Jefa del Ejecutivo Federal, estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E, de la Secretaría de Marina que implementan el Plan Marina, así como por autoridades estatales.

Este sábado, la Presidenta visitó también Tamaulipas, desde donde informó, junto al gobernador de la entidad, Américo Villarreal, que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.

CENSAN CASAS AFECTADAS

Desde Huehuetla, Hidalgo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las y los servidores de la nación ya iniciaron el censo de las viviendas afectadas por las lluvias que se registraron del 6 al 9 de octubre, además de que se aperturó el camino de forma parcial en esta localidad.

"Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos", señaló a través de redes sociales.

En su quinto día de recorrido por las zonas afectadas, la Jefa del Ejecutivo Federal, sostuvo un diálogo y recorrió, junto a las y los pobladores, así como con el gobernador Julio Menchaca las colonias damnificadas.