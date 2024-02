Xóchitl Gálvez anuncia que recorrerá las 32 entidades del país

CIUDAD DE MÉXICO

En su Conferencia de la Verdad, la abanderada de la coalición Fuerza y Coalición por México afirmó que en su recorrido por el país para buscar el voto de los mexicanos, visitará principalmente las zonas del territorio nacional más complicadas por la presencia del crimen organizado.

"Voy a visitar las 32 entidades federativas en su totalidad y de hecho quiero ir a zonas especialmente complicadas, justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo, justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar", puntualizó.





Xóchitl Gálvez advirtió nuevamente que la intervención del crimen organizado es una gran amenaza para el proceso electoral que está en curso, por lo que expresó su preocupación por la seguridad de los candidatos a alcaldes, y a diputados locales y federales.

"Ya nos lo decía el Comando Norte en Estados Unidos, que hacen investigaciones muy serias sobre el tema de seguridad, que el 35 por ciento del territorio nacional está en manos de la delincuencia, así es que estos 50 focos rojos de los que habla la secretaria de Seguridad Pública en realidad deben de existir", indicó.





"No sé si sean más o menos, no tengo yo los detalles de la información, pero me preocupan mucho los candidatos a alcaldes, me preocupan mucho los candidatos a diputados locales y federales, porque mal que bien, yo tengo un aparato de seguridad que me ha proporcionado el gobierno federal, que no creo que lo tengan todos los candidatos que van a estar en la calle", enfatizó.

Dijo que ya van 12 personas asesinadas desde que inició este proceso electoral, entonces pues más le vale al INE -ayer se lo dije claramente- que tomen cartas en el asunto".