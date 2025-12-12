Asistencia de peregrinos a la Basílica rompe récord

Saldo blanco en el paso de los 12 millones 800 mil peregrinos que visitaron la Basílica de Guadalupe durante los festejos por el 12 de diciembre de este año, confirmó el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

Con lo anterior, se rompió el récord de 2024, de 12 millones 500 mil visitantes, dijo el mandatario.

"Hemos roto ya a las 19 horas, la cifra récord de todos los años de Basílica de Guadalupe, con 12 millones 800 mil. Esto habla ya de un nuevo récord que se impone en la Basílica de Guadalupe".

¿Cuántos peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe?

Durante una conferencia de prensa, Lozano detalló que hasta la noche del 12 de diciembre se había detenido a 15 personas generadoras de violencia y por uso indebido de la vía pública, así como uno por robo.

Asimismo, se realizaron 78 búsquedas de personas, las cuales ya están inactivas debido a que fueron localizadas.

Detalles del operativo de seguridad en la Basílica

También se brindaron 3 mil 995 atenciones médicas al interior de la Basílica de Guadalupe y 2 mil 607 al exterior del templo, informó el alcalde.

Este año, se rescataron a 30 perros peregrinos en la zona, los cuales serán subidos a redes sociales para buscar a sus dueños o ser colocados en algún hogar.

Además, se recolectaron mil 400 toneladas de residuos sólidos.

Janecarlo dijo que el operativo de seguridad continuará operando a lo largo del fin de semana ante el arribo de más creyentes durante el sábado y el domingo.