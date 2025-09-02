Visita de la Doctora Maia Campbell a Sinaloa para reconocer labor en Derechos Humanos

La doctora Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la labor del ombudsman en Sinaloa y de su equipo, ya que entiende que su trabajo en esta entidad no es fácil, por lo que les extendió su respeto y admiración.

Durante una visita a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde fue recibida por el titular, Oscar Loza Ochoa, Maia, en compañía de Ricardo Cancela Neves, se reunió con todo el personal del organismo autónomo, en donde reconoció su desempeño en la defensa de los derechos humanos.

En su discurso de bienvenida, Loza Ochoa indicó que siempre ha existido una excelente relación del organismo que preside, con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, en México, por lo que desea profundizar esos lazos y la relación.

La doctora Maia Campbell explicó que con esta visita espera fortalecer el trabajo que se impulsa en las alianzas con los organismos internacionales para garantizar la implementación de políticas que redunden en el respeto de los derechos humanos, en esta entidad.