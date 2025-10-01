AFN reconocida con el World's Best School Prize por su labor educativa

La escuela A Favor del Niño (AFN), ubicada en la zona sur de la Ciudad de México, fue reconocida con el World's Best School Prize en la categoría de Colaboración con la Comunidad, por ser un referente educativo a nivel mundial.

La institución, con una matrícula actual de 339 niños en preescolar, primaria y secundaria, brinda sus servicios por 10 horas consecutivas, en las que se fomenta el desarrollo integral de los niños, con materias obligatorias pero también con alimentación y buenos hábitos.

"Este modelo integral está anclado en un modelo que dura 13 años de acompañamiento. Los niños llegan al año y medio y se van a los 15 años de edad. Entonces es ver a los niños de forma integral, pero durante un proceso formativo de 13 años, hasta que los posicionamos en una preparatoria de calidad", explicó Daniela Jiménez, directora de la institución.

A Favor del Niño es la primera institución mexicana condecorada con el premio internacional, el más prestigioso, que distingue a las escuelas con mayor impacto en el mundo.

Los World's Best School Prizes son cinco condecoraciones dedicadas a las mejores prácticas en instituciones educativas que están transformando vidas dentro y fuera del aula, de acuerdo con la organización.

El modelo de AFN se sustenta en cuatro pilares: una educación personalizada y colaborativa, la salud preventiva, una alimentación nutritiva y el desarrollo humano integral.

Ubicada en avenida San Jerónimo 860, al sur de la Capital.,esta casa de estudios cuenta con un amplio terreno con salones de clase, enfermería, comedores, sala de maestros y estancia infantil en la que los alumnos aprenden hábitos saludables y alimenticios durante sus jornadas.

La institución acompaña la formación de los niños asegurándose de que todos cuenten con su esquema de vacunas completo, que tengan una visión óptima, hábitos de higiene y que se alimenten conforme a un régimen adecuado.

"Yo de profesión soy nutrióloga y yo llevo la consulta con los niños y con los papás uno a uno en temas de si tiene algún desbalance en el peso, si no ha llegado a la curva de crecimiento y la educación nutricional", dijo Sara Ávila, coordinadora del área de Salud en AFN.

La matrícula se conforma por pequeños que se sometieron a una evaluación socio económica, cuyas familias perciben en promedio un ingreso de entre nueve mil y 10 mil pesos mensuales, y aportan a la escuela una cuota mensual que ronda entre los mil 800 y 320 pesos.

A decir de Xóchitl de Garay, presidenta del patronato, el éxito de la institución consiste, en gran parte, en las largas jornadas que los niños pasan en la escuela.

"Los sacamos de la calle, los sacamos de las redes sociales, los sacamos de la ociosidad, de las malas amistades y están aquí. Los niños, aunque van a la escuela, cuando salen en las tardes se van mucho a la calle. No son niños de la calle, pero son niños en la calle con los mismos riegos", expuso.

Otra de las razones por las que esta institución ganó el premio, afirman sus directivos, es la manera en la que han logrado involucrar a los padres de familia en las actividades de sus hijos.

"Hicimos todo un modelo a través del cual los padres se reúnen con sus pares y entre ellos discuten el tema y llegan a las soluciones entre ellos mismos, solamente con un mediador en el centro que los va guiando. Esto ha sido revelador, porque alguien que sí te entiende y está viviendo tu misma situación te aporta mucho más que un experto", expuso la Sofía de Garay, integrante del patronato.

Esta estrategia también abona al crecimiento personal de los padres de familia, que a menudo son muy jóvenes o solteros; tras incorporarse a AFN, los docentes reportan que los padres han podido reanudar sus estudios, encontrar mejores trabajos y mejorar sus estilos de vida.

El modelo, aseguran, ha tenido repercusión en todo el distrito escolar de la zona, cuyos directores se han acercado al AFN para conocer sus metodologías, con la intención de implementarlas en su plantel.

Además, los docentes destinan tres horas de cada lunes a la resolución de conflictos, atendiendo rápidamente casos de violencia, acoso escolar o deficiencias educativas.