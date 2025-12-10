Reconocen en el Senado huapango de la huasteca

Se aprobó de manera unanime por el Senado de la República el dictamen por el que establece el Día Nacional del Huapango, para reconocer el valor culturar y la identidad del huapango, un género huasteco que además es símbolo regional mexicano.

Al respecto de este día nacional, la senadora Olga Sosa Ruíz señaló que se "rescatan y visibilizan nuestras tradiciones" añadió que es fundamental porque la música, el baile, los sones y los trajes tradicionales permiten reconocer la historia y la cultura.

La senadora morenista señaló su reconocimiento a la senadora Beatríz Robles, impulsora de la iniciativa, porque es una causa cultura que representa y une a la comundiad huasteca; señaló que en Tamaulipas, en el altiplano y la zona centro, el huapango es parte esencial de la identidad, de las tradiciones y las celebraciones.

"El huapango nos une y enorgullece y me da mucho gusto, porque en las casas de cultura de varios municipios de Tamaulipas, se ha recuperado la enseñanza y el gusto por aprender en las nuevas generaciones".

Señaló además que durante el año 2025 se celebró el Concurso Nacional del Huapango en el municipio de González, con nutrida concurrencia de representaciones de otros estados del país.

La senadora Sosa Ruíz se refirió a la importancia de rescatar y visibilizar las tradiciones, porque dentro de sus virtudes se espera que el Día Nacional sea un espacio para que cada entidad pueda impulsar el turismo cultural y fortalecer la economía regional.

El huapango es uno de los géneros más importantes de la huasteca mexicana, integrada por los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, por lo que reitero que a través de estas expresiones se construyen vínculos fortaleciendo la identidad regional y preservando el legado que nos entregaron las generaciones anteriores.



