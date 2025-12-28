Piden extremar precauciones por pirotecnia en víspera de Año Nuevo

En víspera de Año Nuevo, la Secretaría de Salud (Ssa) llamó a extremar medidas de prevención ante el incremento de lesiones por quemaduras, particularmente asociadas al uso de pirotecnia, fuego directo y riesgos eléctricos en hogares y espacios de reunión.

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), entre noviembre, diciembre y enero, las quemaduras provocadas por pirotecnia representan el 73% de los casos registrados en el país, principalmente en niñas, niños y jóvenes.

¿Qué medidas de prevención se recomiendan?

La encargada de la titularidad del STCONAPRA, Estrella Albarrán Suárez, advirtió que este tipo de lesiones suelen ser más graves debido al manejo inadecuado de cohetes y petardos, los cuales pueden ocasionar daños irreversibles, incluida la pérdida de extremidades. Detalló que el 82% de las lesiones por pirotecnia se presentan en las manos, seguidas por afectaciones en rostro y ojos. Incluso, se han documentado casos en bebés menores de un año, lo que evidencia el alto riesgo que implica la manipulación o cercanía con estos artefactos durante celebraciones.

Después de la pirotecnia, la segunda causa de quemaduras en esta época corresponde al fuego directo generado por fogatas, anafres o velas encendidas en espacios cerrados o concurridos, lesiones que se concentran principalmente en manos y brazos y están asociadas a reuniones familiares.

Detalles sobre las lesiones por pirotecnia

A ello se suman las quemaduras eléctricas provocadas por la sobrecarga de extensiones, luces decorativas defectuosas o la manipulación de instalaciones de alto voltaje sin el equipo adecuado. Este tipo de lesiones, advirtió la dependencia, puede ser especialmente peligroso, ya que la corriente eléctrica puede atravesar el cuerpo sin dejar lesiones superficiales visibles.

En este contexto, Albarrán Suárez subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir riesgos y recomendó evitar la manipulación de pirotecnia, mantener supervisión constante de niñas, niños y personas adultas mayores, restringir su acceso a la cocina y al manejo de fuego, aceite o instalaciones eléctricas, así como evitar remedios caseros y promover el uso responsable de luces y conexiones.

Por su parte, el médico pediatra, Luis Alfredo Reynoso Valverde, adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, señaló que durante la temporada decembrina las quemaduras se ubican entre las principales causas de atención en urgencias, ya que hasta 85 por ciento de los casos atendidos en estas fechas están relacionados con este tipo de lesiones, principalmente por pirotecnia.

Consecuencias de las quemaduras eléctricas

Llaman a evitar remedios caseros contra quemaduras. El especialista explicó que, ante una quemadura leve, la aplicación adecuada de primeros auxilios puede evitar complicaciones. El procedimiento consiste en retirar a la persona de la fuente de calor, irrigar la zona afectada con agua corriente durante 20 minutos y evitar el uso de hielo o remedios caseros como aceite, pasta dental o shampoo. Indicó que la herida debe cubrirse únicamente con una gasa, sin ejercer presión, y precisó que cuando la quemadura es profunda o afecta el rostro, extremidades, genitales o una superficie extensa del cuerpo, es indispensable acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

Finalmente, la Secretaría de Salud exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a reforzar la supervisión durante esta temporada, evitar que niñas y niños manipulen pirotecnia o encendedores, mantener veladoras alejadas de materiales inflamables y utilizar protectores en estufas y recipientes calientes para reducir el riesgo de accidentes.