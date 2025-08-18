Alerta carretera en Sonora por intensas lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta carretera al quedar interrumpido el tránsito vehicular entre los municipios de Bavispe a Bacerac, tras los destrozos ocasionados por intensas lluvias.

Recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Por otra parte, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que durante esta semana se mantendrá el pronóstico de tormentas monzónicas de verano, las cuales se presentarán en la mayor parte del territorio estatal.

Estas precipitaciones suelen desarrollarse en un corto periodo de tiempo y generan lluvias intensas en lapsos breves.

La CEPC recomendó a la población resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos y revisar las condiciones de los desagües en el hogar.

Pidió no arrojar basura en las calles, ya que estas acciones pueden provocar taponamientos en arroyos y alcantarillas.

Durante este lunes 18 de agosto y el resto de la semana, los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado, principalmente en horario vespertino.

Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C, y sensaciones térmicas que podrían ser mayores.

Ante este ambiente, se recomienda a la población usar gorra o sombrero, evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas y mantenerse bien hidratada durante todo el día.