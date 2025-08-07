Jóvenes asesinados en Culiacán fueron reclutados en redes

GUADALAJARA, Jalisco.- Paul Alexander y Carlos, desaparecidos en Jalisco y asesinados en un enfrentamiento entre civiles en Culiacán, fueron reclutados por el crimen organizado en redes sociales, informó el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

"El caso de estos dos muchachos desaparecidos, lo que tenemos es efectivamente, que alguien los contactó, se contactaron por vía de alguna red social", explicó.

Sin embargo , no informó si fueron engañados.

"Hay unos jóvenes que lamentablemente se incorporan a las filas (del crimen) voluntariamente; algunos de ellos, no todos", explicó.

Lamentó que otros son invitados por amigos o familiares.

Explicó que se detectó una ruta por la que son llevados.

De Jalisco los llevan a entrenar a Zacatecas, luego a Nayarit, como un puente para trasladarlos a Sinaloa.

"Hemos detectado, no nada más fue aquí en el Rancho Izaguirre, hemos detectado que se los han llevado a Michoacán. Hemos detectado que incluso se los han estado llevando hasta a Acapulco, a Guerrero"

Recordó el caso de un joven desaparecido que fue detenido en Michoacán.

"Algunos jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de poder regresar nos han identificado a unos jóvenes que tenemos aquí algunas denuncias y que siguen allá, que siguen allá en Sinaloa. Ya hemos hablado con familiares, les hemos dado esta lamentable noticia", reconoció González de los Santos.

No precisó cuántas personas desaparecidas podrían estar reclutadas por el crimen organizado en otros estados.

Paul Alexander Ávila Aguirre dejó de ser visto por sus familiares en Huerta Vieja, en Ixtlahuacán de los Membrillos el 10 de mayo.

Mientras que Carlos Alejandro Estrada Alba fue visto por última vez en la Colonia Constitución, en Zapopan, el 20 de mayo.

Recién fueron identificados por sus familiares, pero ellos murieron entre el 13 y 14 de julio, cuando hubo enfrentamientos entre grupos delictivos en el Poblado del Pozo, en Culiacán, Sinaloa.

Con ellos estaba otra persona, quien podría ser también de Jalisco y estaba desaparecido, aunque la Fiscalía no ha confirmado.