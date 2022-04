Recibe gobernador a papá de Yolanda

"Por dos semanas no me pusieron atención al caso, pero como ya pasaron los días ya me van a apoyar las autoridades de Gobierno", expresó.

"Así lo expresé yo con el Gobernador: esas dos semanas sí lo veo que es negligencia de la Fiscalía".

Martínez solicitó el encuentro desde el pasado lunes con una protesta en la Explanada de los Héroes, pero se concretó hasta hoy, al regreso de una gira de tres días del Gobernador por Texas.

En un video previo al encuentro, García dijo que ya tienen una "ficha de avances" que compartiría con el padre de Yolanda.

Martínez dijo que hoy continuará la búsqueda en la zona donde hay testimonios que fue vista su hija, de 26 años, y mañana tendrá una nueva reunión con el Gobernador, quien le ofreció mostrarle avances de las investigaciones.