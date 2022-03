Rechaza reforma que permite a empresas pagar créditos a bancos antes de salarios

No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargar el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, es lo que permite el sustento de la familia, el salario es sagrado y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún Banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso", sentenció.

En la conferencia mañanera, desde Minatitlán, Veracruz, el mandatario dijo que afortunadamente no es una reforma aprobada en definitiva por el Poder Legislativo porque hace falta que el Senado la avale o rechace.

"Ojalá los senadores la revisen bien, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era en beneficio de los trabajadores", dijo y agregó:

"No creo que nadie consiente, un legislador apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa y sería vetada por el Poder Ejecutivo, si se aprobara así en esos términos", indicó AMLO.