Rechaza PAN negociar con Monreal

CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente del PAN, Marko Cortés, negó negociar con el morenista Ricardo Monreal la candidatura presidencial por la coalición Va Por México.

"Eso no va. No hay nada sobre eso. Con Monreal hemos hablado de lo obvio: la difícil situación que hay en el Senado de la República y que tomo mundo conoce. De otra cosa no", enfatizó Cortés.

La oficina de Ricardo Monreal confirmó que el senador morenista había platicado, por separado, con dirigentes de la alianza opositora Va por México, en busca de ser aceptado como candidato presidencial.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, confirmó a REFORMA los contactos que todavía no generaban algún compromiso.

Marko Cortés, sin embargo, dijo que los contactos sostenidos de parte de dirigentes panistas con el zacatecano no iban en la ruta de la candidatura presidencial.

"En Acción Nacional tenemos con quienes. Tenemos varios, muchos, y muy buenos. Son muy buenas cartas no solo para ganar y gobernar, sino para gobernar bien", explicó Cortés a REFORMA.

"Todos los que se quieran sumar a este proyecto, bienvenidos. Si Monreal se quiere sumar será bienvenido. La suma es necesaria. Pero eso es muy distinto a otros propósitos", explicó.

¿Han negociado con Monreal la posibilidad que encabece la candidatura presidencial opositora? Se le insistió a Cortés.

"Por supuesto que no", respondió.

El PAN, dijo Cortés, va a impulsar sus propias opciones.

"No es cambiar de nombre, sino de situación y proyecto; tenemos claro con quienes debemos hacerlo y para que hacerlo. No hay duda", insistió.

Jesús Zambrano, del PRD, ha dicho que el lugar de Monreal es en la Oposición.

"El ciclo de Monreal en Morena está agotado. Fuera de Morena, su lugar es en la Oposición para contribuir a la formación de un amplio frente opositor, progresista y democrático".

El panista Cortés dijo que ese es asunto del zacatecano y que el PAN está en su ruta con sus propios candidatos.