Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre huachicol fiscal

Ante el caso de huachicol fiscal relacionado con la Secretaría de Marina (Semar), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "lo importante es que se actuó y no hay impunidad".

En su conferencia mañanera de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que los elementos de la Semar seguirán al frente de las aduanas.

La titular del Ejecutivo federal negó que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, haya declarado que el monto por el contrabando de combustible ascendiera a 600 mil millones de pesos: "Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró".

"Hay que estimarlo", dijo sobre a cuánto ascendería el monto por el contrabando.

"Yo creo que lo importante aquí es que no hay impunidad. ¿Qué pudo ocasionar que algún elemento, en este caso de Marina, haya estado involucrado? Pues lo tiene que contestar quién hoy está detenido. Lo importante es que se actuó y no hay impunidad, eso es un hecho", declaró.

Mencionó que el incremento en la recaudación de aduanas, con respecto al año anterior, es de 200 mil millones de pesos adicionales al 2024.

"Al aumentar la recaudación de aduanas, pues tiene que ver con mayores controles y distintas acciones que se han tomado, en las cuales ha ayudado mucho los elementos de Marina y de Defensa que están en cada una de las aduanas.

"Y si se llega a encontrar una irregularidad contra un civil o contra alguien que sea miembro de las Fuerzas Armadas, se actúa, se denuncia y se hace la investigación", señaló la Presidenta.