Berdegué se reunirá con secretaria de Agricultura de EU

A las 14:48 horas llegó a Palacio Nacional Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dialogar sobre la reapertura de la frontera.

Previamente arribó al recinto histórico el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, acompañado del subsecretario Leonel Cota.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que Rollins tendría reuniones técnicas con el secretario de Agricultura, ante el tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera al ganado.

"Solicitó una reunión conmigo y nos vamos a reunir alrededor de las 3 de la tarde, pero sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado; conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

"Y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros", comentó Sheinbaum.