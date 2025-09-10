Reanudan servicio en Cablebús y Metro tras explosión de pipa

Reanudan servicio en Cablebús y Metro tras explosión de pipaSemovi toma medidas tras emergencia en transporte público de CDMX, garantizando la operatividad de Cablebús línea 2.
El director del (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que ya fueron reabiertas las estaciones de la línea A y opera de Pantitlán a Santa Marta.
La estación Santa Marta cerró a las 14:55 horas, tras el incendio de una pipa que se suscitó en las cercanías de la terminal, en el Puente de la Concordia.
La secretaria de Movilidad (Semovi) informó que reabrió la línea 2 de Cablebús.
Indicó que "se reanuda el servicio en la estación Santa Marta de la línea 2.
Toda la línea, desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta se encuentra operando".
La estación cerró a las 14:56 horas, tras la explosión de una pipa que se registró en la zona.
