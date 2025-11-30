Sheinbaum se dice muy contenta tras reaparición de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó estar muy contenta tras la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué ocurrió?

La mandataria federal agradeció el respaldo del expresidente, lo que refleja una relación de apoyo mutuo entre ambos líderes. La reaparición de AMLO ha sido bien recibida por sus seguidores y por aquellos que apoyan la gestión de Sheinbaum.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sheinbaum ha manifestado su satisfacción por el regreso de AMLO, lo que podría influir en la dinámica política actual. Este apoyo es clave en un momento donde ambos líderes buscan mantener la cohesión en sus respectivas bases de apoyo.