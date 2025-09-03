Reconstrucción del altercado en el Senado entre Noroña y Alito por Brozo y Loret

Tras el altercado en el Senado protagonizado por Gerardo Fernández Noroña y Alejandro "Alito" Moreno; Víctor Trujillo, conocido como Brozo y Carlos Loret de Mola revivieron el momento que desencadenó la pelea entre los políticos que capturó el ojo mediático en un sketch al inicio de su programa para Latinus.

Esta reconstrucción de los hechos, fue analizada desde la perspectiva de cada uno de los involucrados, pues al pertenecer a partidos opositores (Noroña de Morena y "Alito" del PRI), se dedujo que viejas rencillas salieron a la luz.

Brozo y Loret hacen "reconstrucción" de la pelea entre Alito y Noroña

En una réplica del Senado como escenario, los comunicadores analizaron minuciosamente cada vertiente del caso que fue catalogado por Noroña como 'un ataque violento contra él y su equipo', donde el camarógrafo Emiliano González salió lesionado del cuello y un brazo al ser empujado por "Alito".

En todo de burla, los comunicadores hicieron hincapié en la aparición de González y se refirieron a ese momento como "violencia brutal", además, cronometraron la intervención del colaborador y destacaron que solo pudo estar de pie entre "Alito" y Noroña 1.8 segundos.

Asimismo, se enfatizó la reacción de los usuarios en redes sociales, quienes al presenciar el enfrentamiento, viralizaron distintos clips de las polémicas de Noroña, (incluyendo el más reciente de su casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos), como antecedente de su pasado en la esfera política.