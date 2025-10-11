Genera polémica Nobel de la Paz

Políticos mexicanos de oposición felicitaron a María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, no obstante, algunos otros, como la Presidenta de México, evitó emitir su posicionamiento.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre, Sheinbaum Pardo se limitó a decir: "Siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario".

En cambio, otros políticos como el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien expresó su reconocimiento y felicitación.

"Este premio no solo honra su valentía y liderazgo, sino que representa el reconocimiento a todo un movimiento que lucha sin descanso por liberar a Venezuela de la narcodictadura terrorista y comunista que encabeza Nicolás Maduro", señaló Alito Moreno en redes sociales.

Describió el premio como un tributo a la resistencia del pueblo venezolano, a su dignidad y a su firme defensa de la democracia. Aseguró que su lucha nos inspira y fortalece, con determinación y carácter, para luchar por la defensa de la democracia en México, y no permitir que pase en nuestro país lo que sucede en Venezuela.

"Los derechos y la libertad no se imploran, se conquistan. Y así como Venezuela resiste, México también sabrá defender su democracia con firmeza, con valor y con la fuerza del pueblo. ¡Vamos con todo!", dijo el dirigente priista.

Mientras que la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez expresó: "El Nobel de la Paz para María Corina Machado recuerda al mundo, a Latinoamérica y en especial a México, que la paz auténtica exige libertad, justicia, democracia, valores y valentía. ¡Felicidades, María Corina!".