Arde transformador de CFE; evacuan a 12

Un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad se registró esta tarde después de que en la zona había lluvia fuerte y tormenta eléctrica, lo que movilizó a los diferentes puestos de auxilio, en el norponiente de Monterrey.

Aunque no ha sido confirmado, trascendió que un rayo pudo haber causado el siniestro a las 16:37 horas, en el predio ubicado en el cruce de las calles Camino al Pastizal y Júpiter, en la Colonia Barrio Estrella, donde se reportó falta de energía en varias colonias.

Unidades de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado, de Monterrey y cuadrillas de CFE se trasladaron al sitio para controlar las llamas en un transformador de 115 mil voltios, donde se realizan maniobras para cortar el suministro de energía.