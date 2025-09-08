Arde transformador de CFE; evacuan a 12

Arde transformador de CFE; evacuan a 12Trasciende que un rayo pudo haber sido la causa del incendio en la subestación de la CFE en Monterrey.
Un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad se registró esta tarde después de que en la zona había lluvia fuerte y tormenta eléctrica, lo que movilizó a los diferentes puestos de auxilio, en el norponiente de Monterrey.
Aunque no ha sido confirmado, trascendió que un rayo pudo haber causado el siniestro a las 16:37 horas, en el predio ubicado en el cruce de las calles Camino al Pastizal y Júpiter, en la Colonia Barrio Estrella, donde se reportó falta de energía en varias colonias.
Unidades de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado, de Monterrey y cuadrillas de CFE se trasladaron al sitio para controlar las llamas en un transformador de 115 mil voltios, donde se realizan maniobras para cortar el suministro de energía.
Autoridades reportaron que se evacuaron a 12 personas de manera preventiva.