Alerta meteorológica por tormenta tropical Raymond en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical "Raymond" continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano, hecho que provocará lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados del occidente del país. Por su parte, "Priscilla" se disipa al norte de la península de Baja California.

En el corte informativo de esta mañana, el SMN indicó que en las próximas horas se prevén lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; muy fuertes en Nayarit, además de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de hasta cuatro metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En Guerrero y Nayarit se esperan ráfagas menores y oleaje de hasta tres metros.

El centro de Raymond se localizó a las 06:00 horas a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 265 kilómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero. Mantiene vientos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y avanza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, así como una zona de vigilancia para Baja California Sur, de Los Barriles a Santa Fe.