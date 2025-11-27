Ordenan captura de Rocha Cantú

El orgullo mexicano por el triunfo de Fátima Bosch en el concurso de Miss Universo empieza a verse empañado. Raúl Rocha Cantú, empresario dueño de un conglomerado de corporaciones —incluido el concurso de belleza—, está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El Poder Judicial de la Federación ha aprobado una orden de aprehensión contra un grupo de personas en los que aparece el nombre de Rocha, según la resolución a la que tuvo acceso EL PAÍS. Las autoridades buscan al magnate por su presunta participación en una red de tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México, según publicó el diario Reforma.

La orden de captura contra Rocha fue emitida el 15 de septiembre en Querétaro, aunque la investigación comenzó el 29 de noviembre de 2024, tras una denuncia anónima que señalaba al empresario y su red por traficar armas y drogas desde la frontera sur hacia el crimen organizado.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Según la Fiscalía, la red que presuntamente dirige y financia Rocha también se dedica al contrabando de combustible, suministrando hidrocarburos clandestinos a varias gasolineras en México. Al ser cuestionado por EL PAÍS, el empresario negó cualquier involucramiento: "Es completamente falso que yo tenga una orden de captura", afirmó, destacando que además es Cónsul Honorífico de México en Guatemala.

Rocha es propietario de Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., empresa con contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), vínculo que se volvió polémico tras la coronación de Fátima Bosch. La Miss Universo 2025 es hija de Bernardo Bosch, asesor de la dirección general de Pemex en Exploración y Producción desde hace casi tres décadas.

¿Qué consecuencias ha traído esta situación?

El concurso de belleza se vio envuelto en críticas cuando dos jueces renunciaron por presuntas presiones para favorecer a Bosch. Aunque Rocha negó cualquier manipulación en el certamen, reconoció su relación empresarial con Pemex durante el periodo de las licitaciones, dejando claro que no tenía vínculos directos con los miembros de Miss Universo ni con la familia Bosch en ese tiempo.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las acusaciones como ridículas y señaló que el caso aún está bajo investigación judicial, mientras que el empresario mantiene su postura de inocencia. La atención mediática se centra tanto en la legalidad del concurso como en los supuestos vínculos criminales del propietario.