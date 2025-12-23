Revoca el Tribunal la suspensión a Rocha

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito revocó por mayoría de votos la suspensión provisional concedida al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, relacionada con el criterio de oportunidad otorgado dentro de una investigación penal en su contra.

¿Qué argumentó el Tribunal sobre la suspensión?

Durante la sesión del Tribunal Colegiado de Circuito, el magistrado Carlos Alberto Flores argumentó que el Pleno Regional del Centro Norte resolvió que, tratándose de técnicas de investigación, los testigos deben comparecer de manera obligatoria para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación, lo que invalidó la protección concedida previamente.

Detalles sobre la citación de Raúl Rocha Cantú

De acuerdo con un expediente consultado por EL UNIVERSAL, Rocha Cantú fue citado a comparecer ante la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en dos ocasiones: el 8 de diciembre y nuevamente el 12 de diciembre, con el objetivo de que autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recabaran información relevante para la indagatoria.

Acciones de la Fiscalía en el caso de Rocha Cantú

El documento señala que también fue requerido a solicitud de la defensa de Mari Carmen R.R., exservidora pública de la FEMDO recluida en un centro femenil de Morelos, para rendir entrevista como testigo; sin embargo, el empresario no se presentó en la fecha y hora establecidas por la autoridad ministerial.