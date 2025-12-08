Red criminal despojaba de casas y falsificaba papeles

Autoridades federales documentaron la operación de una red delictiva dedicada al despojo de inmuebles, integrada por 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen de Miss Universo y señalado como probable testigo protegido, de acuerdo con una causa penal en curso.

¿Cómo operaba la red delictiva de despojo de inmuebles?

La investigación detalla que el grupo localizaba inmuebles deshabitados para introducir de forma ilegal a personas, cambiar cerraduras y tomar posesión de las propiedades, con el objetivo de posteriormente regularizar su situación jurídica y ostentarse como propietarios legítimos.

Según el expediente judicial, Sergio Abraham Lara Paz, alias "Lara", actuaba bajo las instrucciones de Jorge Alberts Ponce, alias "Yoryi", ambos con órdenes de aprehensión vigentes, quienes coordinaban la selección de inmuebles y la ejecución de los despojos con apoyo de informantes.

Detalles de la investigación sobre la red delictiva

Las comunicaciones interceptadas muestran que Sergio Lara era el encargado de ingresar a los predios, cambiar chapas y organizar la ocupación, mientras otros integrantes se encargaban de pintar los inmuebles y tramitar documentación para simular la legal posesión y propiedad.

Una vez regularizados de manera irregular, los inmuebles eran vendidos, ocupados o incluso hipotecados, lo que generaba ganancias millonarias para la organización, recursos que, según las autoridades, permitieron su expansión a distintas regiones del país.

Acciones de las autoridades contra el despojo de propiedades

Las autoridades continúan con la investigación y seguimiento de los implicados en esta red delictiva, buscando desmantelar completamente sus operaciones y llevar ante la justicia a todos los responsables.