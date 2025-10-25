Al borde del colapso PNT

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que a la infraestructura de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), heredada del extinto INAI, no se le daba mantenimiento, además de que tenía un software viejo y con virus.

En Palacio Nacional, la secretaria indicó que había presencia de software y plataformas obsoletas y descontinuadas, en donde se tenían versiones que databan desde 2003.

¿Qué problemas enfrenta la Plataforma Nacional de Transparencia?

En conferencia de prensa matutina, Raquel Buenrostro Sánchez detalló que había servidores físicos y unidades de respaldo en mal estado además de que había equipos de visualización con baja capacidad y sin mantenimiento. "En cuanto a los sistemas, a los sistemas no se les daba mantenimiento, no traían seguridad. Tenían problemas en la infraestructura; la arquitectura, pues obviamente con los cambios constitucionales, la arquitectura tecnológica no corresponde al diseño de la constitución, entonces tiene que haber adaptaciones, y está muy vieja la verdad.

"Tenemos software que data del 2003, entonces está llena de parches y algunas son del 2003, otras del 2010 y la infraestructura no corresponde. Si recuerdan justo antes de que nos entregarán el INAI prácticamente la Plataforma estaba tirada todo el tiempo y estaba tirada precisamente porque no se le daba mantenimiento y por todos los troyanos y virus que tenían en los sistemas."

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La secretaria enfatizó la necesidad de actualizar y mantener la Plataforma Nacional de Transparencia para garantizar su funcionamiento y seguridad. La falta de atención a estos sistemas críticos puede afectar la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno, lo que es fundamental para la confianza pública.

Las autoridades están ahora evaluando las medidas necesarias para restaurar la funcionalidad de la plataforma y asegurar que se cumplan los estándares de seguridad requeridos.