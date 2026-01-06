Auditorio Nacional, el teatro más taquillero a nivel mundial en 2025

El 2025 fue un gran año para los espectáculos en México, sobre todo en la capital, para muestra basta con ver la cantidad de boletos que vendió el Auditorio Nacional.

¿Cómo se posicionó el Auditorio Nacional en el ranking mundial?

El llamado "coloso de Reforma" se convirtió en el recinto más taquillero a nivel mundial, superando a otros incluso de mayor capacidad como el Radio City Music Hall de Nueva York.

Con 1 millón 691 mil boletos, el Auditorio se colocó en la primera posición de los 200 teatros más rentables del mundo, según el sitio especializado Pollstar.

Detalles sobre la taquilla del Auditorio Nacional en 2025

Sin embargo, en el listado de mayor dinero recaudado, el recinto bajó una posición, pues junto a la cantidad de 104 millones 725 mil pesos.

Impacto de los espectáculos en la taquilla mexicana

La buena noticia no solo es para el Auditorio Nacional, ya que otros representantes nacionales también se colaron en la lista, como el Auditorio Telmex de Guadalajara, el Pepsi Center de la CDMX y el Estadio GNP; entre otros.