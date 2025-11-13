Habrá escasez de gas LP en cinco estados

La industria gasera alertó que durante los próximos 15 días habrá racionamiento en la venta de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, debido a los problemas de distribución que enfrenta Pemex, informó Rocío Robles, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas). La directiva precisó que no se trata de un desabasto, sino de una medida temporal que busca equilibrar la oferta mientras se normaliza el suministro.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Pemex es nuestro principal proveedor y ha tenido retos logísticos e infraestructurales que modificaron los puntos de abasto", explicó Robles, quien aseguró que se trabaja "a marchas forzadas" para mantener el servicio a hogares, comercios e industrias. Sin embargo, el Gremio Gasero Nacional advirtió que la falta de información y las demoras en las terminales podrían derivar en compras de pánico.