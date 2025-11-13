Frente frío 14 afectará así este fin de semana

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este jueves, viernes y sábado prevalecerá un canal de baja presión que, en interacción con otros sistemas meteorológicos, ocasionará lluvias intensas a torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Adicionalmente, reportó que el ingreso de humedad favorecerá lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

¿Qué se espera en el noroeste del país?

Además, informó que en esos días un nuevo frente frío 14 ingresará al noroeste del país, asociado con otros sistemas meteorológicos, lo que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y descenso de temperatura en Baja California.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

En ese sentido, la dependencia recomendó a la población que en caso de lluvia intensa evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas; revisar techos, desagües y coladeras para prevenir anegamientos; y mantenerse en un lugar seguro.

Con respecto a las bajas temperaturas, exhortó a los ciudadanos a abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y noche; evitar cambios bruscos de temperatura y procurar consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

Así como también utilizar de forma segura calentadores, braseros o estufas de gas o leña, manteniendo una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, llamó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales de Protección Civil y la Conagua y a seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales.