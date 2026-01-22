Tribunal de Disciplina recibe más de 2 mil quejas

La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, afirmó que dicho órgano no tiene como objetivo manipular sentencias ni afectar la independencia judicial, sino supervisar que las resoluciones de jueces y magistrados federales se apeguen estrictamente a derecho.

Acciones del Tribunal de Disciplina Judicial ante quejas

Al presentar su primer informe de actividades, correspondiente a los primeros tres meses de operación del Tribunal, la magistrada señaló que desde su creación, el TDJ ha sido objeto de críticas que calificó como infundadas, al acusársele de pretender modificar la cosa juzgada o condicionar la labor jurisdiccional.

Maya García sostuvo que el mandato del Tribunal es vigilar el desempeño de quienes imparten justicia y verificar que las decisiones judiciales estén sustentadas en hechos probados, respeten el debido proceso y observen los principios generales del derecho. Aclaró que, en caso de detectarse irregularidades, las sentencias no se modifican, pero sí se sanciona a los responsables de malas prácticas judiciales conforme a la ley.

Celia Maya García aclara funciones del Tribunal

Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, la magistrada subrayó que la disciplina judicial no constituye una persecución, sino una función constitucional orientada a preservar la integridad del servicio público, con pleno respeto a la presunción de inocencia, el derecho de audiencia y los derechos humanos.

Resultados de investigaciones en el Tribunal de Disciplina Judicial

Finalmente, destacó que entre septiembre y diciembre el Tribunal de Disciplina Judicial recibió 2 mil 168 quejas y denuncias, de las cuales en 179 casos se determinó iniciar una investigación formal, como parte del compromiso del órgano colegiado de combatir la corrupción y fortalecer la confianza en la impartición de justicia.