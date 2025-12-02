Morena acusa al PAN de usar contratos simulados

El diputado de Morena, Arturo Ávila, presentó una queja contra el PAN y el influencer Edson Andrade Lemus por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos por simulación de propaganda a favor del partido.

¿Qué denuncia Arturo Ávila contra el PAN?

El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que además denunció intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos y aportaciones prohibidas.

Detalles de la queja presentada ante el INE

La queja incluye acusaciones sobre la falta de transparencia en los gastos del partido y la posible manipulación de recursos para fines electorales.

Impacto de la denuncia en la política local

Esta denuncia podría tener repercusiones significativas en la imagen del PAN y en la relación con sus aliados políticos.