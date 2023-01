AMLO confía en que juicio de García Luna en EU no sea "un fiasco"

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que si se demuestra que el funcionario del sexenio del presidente Felipe Calderón tomó recursos públicos para hacerse de su patrimonio, su gobierno los reclamará para que los devuelvan.

"Además me llama la atención esto, los abogados dicen que no se involucre autoridades de Estados Unidos, ¿por qué no? esto dice el juez, los abogados dicen que si participen, lo que me imagino es que fueron acciones concertadas, eso es una, yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen".