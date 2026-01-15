Senadora busca blindar datos de usuarios móviles

La senadora morenista Lucía Trasviña Waldenrath informó que presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, el cual tiene el objetivo de reforzar la protección de datos personales tras recientes vulneraciones de seguridad derivadas de la implementación del registro obligatorio de líneas móviles.

En una ficha informativa publicada en sus redes sociales, la legisladora subrayó que con esta proposición con punto de acuerdo se busca que el Congreso de la Unión exhorte a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a reforzar la vigilancia.

Acciones de la senadora Trasviña para proteger datos personales

Trasviña subrayó que va por reforzar también la supervisión, protección y estándares de seguridad en la información privada de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Señaló que lo anterior se presenta con fundamento en el marco constitucional, legal vigente y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

A partir del pasado viernes 9 de enero, inició el registro obligatorio para todas las líneas telefónicas móviles, las cuales deberán estar asociadas a una persona física o moral que, de acuerdo con el Gobierno Federal, es una medida que busca combatir delitos de extorsión, fraude o secuestro.

¿Qué es una proposición con punto de acuerdo?

De acuerdo con Sistema de Información Legislativa (SIL), una proposición con punto de acuerdo es un documento que presenta un legislador o grupo parlamentario ante el Pleno, en el cual expone una postura y propuesta en torno a un tema de interés público. El propósito es que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión asuma una postura institucional al respecto. "En otros casos también pueden implicar mecanismos para pedir a la Comisión Permanente convocar a periodos extraordinarios, solicitar crear alguna comisión especial o exhortar a alguna autoridad del orden local para atender algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión", puntualiza el SIL. Una proposición con punto de acuerdo se clasifica, según su objeto, en exhorto, pronunciamiento, recomendación o convocatoria.