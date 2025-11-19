Southwest abre nueva ruta entre Puerto Vallarta y Las Vegas

A partir del 6 de junio de 2026, Southwest Airlines operará una nueva ruta sin escalas entre Puerto Vallarta y Las Vegas.

Esta nueva ruta fortalece la conectividad turística y abre oportunidades tanto para viajeros mexicanos que planean una escapada urbana como para visitantes estadounidenses que buscan las playas del Pacífico mexicano.

¿Qué impacto tendrá la nueva ruta?

La nueva ruta se suma al crecimiento sostenido del Aeropuerto de Puerto Vallarta, que ya conecta con 54 destinos nacionales e internacionales. Con esta operación, Southwest alcanza siete rutas directas desde Estados Unidos hacia Vallarta, incluyendo Denver, Houston, Orange County, Sacramento, Austin y Phoenix, además de la conexión San Diego–Puerto Vallarta que iniciará el 5 de marzo de 2026.

Para quienes viajan desde Puerto Vallarta hacia Las Vegas, la apertura del vuelo representa un acceso más sencillo a uno de los destinos turísticos más vibrantes de Estados Unidos con espectáculos, gastronomía de talla mundial, entretenimiento, convenciones y una hotelería de primer nivel. Según Las Vegas Convention and Visitors Authority, la ciudad recibió más de 40 millones de visitantes en 2024 debido a su oferta de entretenimiento y eventos internacionales.

¿Cómo se beneficiarán los viajeros?

Para quienes vuelan desde Las Vegas hacia Puerto Vallarta, el destino ofrece la entrada más eficiente al Pacífico mexicano. El aeropuerto se encuentra a solo 15 minutos del centro de la ciudad y a menos de una hora de puntos clave como Punta Mita y Sayulita, lo que permite conectar de forma rápida con playas, cultura, surf, gastronomía local y experiencias naturales únicas.

Esta nueva ruta llega en un momento clave, ya que en 2026 Estados Unidos será sede del Mundial de Fútbol, un evento que incrementará los flujos turísticos entre ambos países. Puerto Vallarta se convierte en una opción estratégica para viajeros que deseen combinar partidos en sedes cercanas como Los Ángeles y Guadalajara, con unos días de descanso frente al mar.

El Aeropuerto de Puerto Vallarta está en medio de una expansión, con una inversión superior a nueve mil 200 millones de pesos para la construcción del Nuevo Edificio Terminal. Este espacio tendrá más de 74 mil m², 15 posiciones adicionales de contacto y la certificación LEED Gold, estándar internacional en sostenibilidad y eficiencia energética. La obra concluirá en 2027 y permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, el cual es operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Al cierre de octubre, el aeropuerto movilizó 5.6 millones de pasajeros nacionales e internacionales.