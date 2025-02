Sheinbaum garantiza enfrentar medidas arancelarias con valentía

Al asegurar que la patria no está en venta tras las medidas arancelarias que impuso Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no le falta valentía para enfrentar el tema porque tiene un pueblo detrás de ella, y añadió que no hará nada que afecte a los mexicanos.

La mandataria federal señaló que va a ir día a día por lo que no es necesario "pisar el acelerador" ante las medidas del país vecino, "tengan la certeza de que no vamos a hacer nada que afecte al pueblo de México. Siempre con la cabeza fría, con amor al pueblo y con mucha convicción", comentó durante el evento mientras que los asistentes le gritaban: "¡No estás sola!".

Al criticar las medidas arancelarias, y reiterar la propuesta de hacer una mesa de trabajo para atender el tema de la seguridad en colaboración, Sheinbaum comentó que en algún lado del presidente Donald Trump debe haber racionalidad para resolver los temas que le preocupan a ambas naciones.

"Vamos hablando, vámonos comunicando, vámonos coordinando, pero no de esta manera. (...) yo pienso que en algún lugar tiene que haber racionalidad, porque si nos vamos a tú y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro. Eso sí les quiero decir, no me falta valentía, porque tengo un pueblo detrás de mí. Y aquí no estamos solos".