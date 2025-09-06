Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla

Un total de 11 personas se encuentran desaparecidas en el municipio de Amozoc, una región poblana con altos índices delictivos, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno montaron este sábado un mega operativo para su localización.

Si bien las desapariciones fueron en distintas fechas y momentos, fuerzas castrenses, navales, federales y estatales emprendieron una búsqueda por aire y tierra tanto en Amozoc, como en regiones cercanas.

Familiares de los desaparecidos han venido realizando una serie de protestas y manifestaciones en esa región para exigir la localización de sus seres queridos y la intervención de autoridades ante la oleada de desapariciones en las últimas semanas.

Se trata de 197 elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, quienes iniciaron el operativo de búsqueda.

Se realizan patrullajes en las zonas urbanas y serranas del municipio, así como en la carretera federal, en la autopista y en toda la región, a fin de recabar información útil que conduzca a la localización de estas personas.

El titular de la Agencia Estatal de Investigación, Jorge Cobián Esperón, explicó que en dicha área tienen el reporte de las once desapariciones, por lo que fue necesaria la implementación de dicho operativo.

'Nuestra preocupación principal es el bienestar de estas personas porque hasta el momento sus familiares nos han reportado que no los han localizado y esa es nuestra preocupación y la de todas las instituciones que participamos en el operativo', dijo.

En la acción participan 42 vehículos utilitarios, 2 blindados, drones y un helicóptero que refuerza las tareas de búsqueda y localización.

Amozoc es punto neurálgico en el robo de hidrocarburos y de autotransporte de carga e incluso se ha registrado la presencia del Operativo La Barredora del Cartel Jalisco Nueva Generación en esa demarcación.