PT propone día del bienestar en cumpleaños AMLO

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Karina Rojo Pimentel, presentó una iniciativa para declarar el 13 de noviembre de cada año como el "Día Nacional del Bienestar", la misma fecha del cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora, el único día festivo que coincide con el natalicio de un expresidente en México, es el 21 de marzo, para conmemorar a Benito Juárez.

La iniciativa, no menciona a López Obrador, pero sostiene que en México, "los últimos años han marcado un cambio de rumbo.

El Estado ha comenzado a reorientar su actuación hacia un modelo que sitúa a las personas y su bienestar en el centro. Ya no se concibe como un favor o un privilegio reservado a unos cuantos, sino como un derecho que debe ser garantizado con justicia y equidad".

Puntualiza que la elección del 13 de noviembre como fecha para conmemorar el Día Nacional del Bienestar no es arbitraria ni fortuita: "Al contrario, responde a una serie de consideraciones de carácter simbólico, estratégico y social que permiten dotar a esta fecha de un profundo sentido nacional".

"En primer lugar, el 13 de noviembre no interfiere con ninguna conmemoración cívica, histórica o cultural de carácter nacional establecida oficialmente en nuestro país, lo que permite destacar esta jornada con identidad propia dentro del calendario cívico y facilitar su institucionalización sin superposición con otros eventos de relevancia pública. Además, es preciso señalar que el 13 de noviembre coincide con el Día Mundial de la Bondad (World Kindness Day), una conmemoración internacional que promueve actos de compasión, empatía, generosidad y respeto".



