Tren "El Insurgente" entra en fase de pruebas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció que el Tren México-Toluca "El Insurgente" tendrá un periodo de pruebas de tres meses para llegar a Observatorio, por lo que a finales de enero de 2026 estará operando al 100%.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un recorrido a bordo del Tren México–Toluca "El Insurgente", desde la estación Santa Fe, en Cuajimalpa, hasta Observatorio.

¿Qué ocurrió?

El anuncio del Gobierno de México sobre el Tren México-Toluca marca un avance significativo en el proyecto de movilidad. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de este medio de transporte para la región, que busca reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han confirmado que el Tren México-Toluca comenzará su periodo de pruebas en los próximos meses. Este proceso es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio antes de su inauguración oficial. Se espera que, al finalizar las pruebas, el tren esté completamente operativo y disponible para el público.

¿Qué consecuencias tendrá la operación del tren?

La operación del Tren México-Toluca promete transformar la movilidad en la zona metropolitana. Con la llegada de El Insurgente, se anticipa una disminución en el tráfico vehicular y un aumento en la conectividad entre Toluca y Ciudad de México. Este proyecto es parte de los esfuerzos del Gobierno para modernizar el transporte público en el país.