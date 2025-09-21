Buque ´Cuauhtémoc´ vuelve a NY

El Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc" retornó este sábado al muelle 86 (Pier 86) en Manhattan, Nueva York, luego de concluir sus pruebas de aceptación en la mar (SAT/Sea Acceptance Tests), informó este sábado la Secretaría de Marina (Semar).

Indicó que durante las maniobras de 72 horas, se verificó el sistema de gobierno de navegación en modo normal y de emergencia, el sistema propulsor auxiliar en distintas revoluciones, así como los enlaces de comunicaciones exteriores.

"En mencionadas pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás, a distintas revoluciones.

"Asimismo, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcia, firme transversal y longitudinal, es decir, el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela", anotó la Armada de México.

El retorno del Buque "Cuauhtémoc" ocurre cuatro meses después de que la embarcación sufriera un choque en astilleros de Nueva York, lo que obligó a trabajos de reparación en los muelles de Caddell Dry Dock And Repair Co. y GMD Shipyard.

El percance dejó dos marinos fallecidos y 19 heridos, además de daños en la estructura de la embarcación.

Tras la intervención técnica, la Semar dispuso las pruebas de mar para garantizar que cada mástil, vela y mecanismo respondiera en condiciones reales de navegación.