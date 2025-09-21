Buque ´Cuauhtémoc´ vuelve a NY

Buque ´Cuauhtémoc´ vuelve a NYTras un accidente en Nueva York, el Buque Cuauhtémoc regresa a Manhattan luego de reparaciones y pruebas de mar para garantizar su correcto funcionamiento.
El Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc" retornó este sábado al muelle 86 (Pier 86) en Manhattan, Nueva York, luego de concluir sus pruebas de aceptación en la mar (SAT/Sea Acceptance Tests), informó este sábado la Secretaría de Marina (Semar).
Indicó que durante las maniobras de 72 horas, se verificó el sistema de gobierno de navegación en modo normal y de emergencia, el sistema propulsor auxiliar en distintas revoluciones, así como los enlaces de comunicaciones exteriores.
"En mencionadas pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás, a distintas revoluciones.
"Asimismo, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcia, firme transversal y longitudinal, es decir, el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela", anotó la Armada de México.
El retorno del Buque "Cuauhtémoc" ocurre cuatro meses después de que la embarcación sufriera un choque en astilleros de Nueva York, lo que obligó a trabajos de reparación en los muelles de Caddell Dry Dock And Repair Co. y GMD Shipyard.
El percance dejó dos marinos fallecidos y 19 heridos, además de daños en la estructura de la embarcación.
Tras la intervención técnica, la Semar dispuso las pruebas de mar para garantizar que cada mástil, vela y mecanismo respondiera en condiciones reales de navegación.
El 17 de septiembre, el velero había zarpado de Manhattan rumbo a alta mar para realizar esas pruebas, en las que su tripulación puso a prueba cada componente.