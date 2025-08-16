Impulsan Tren Maya

Los gobiernos de México, Guatemala y Belice buscan impulsar un plan de interconexión ferroviaria para enlazar el Tren Maya con territorio guatemalteco y, eventualmente, beliceño, con el fin de ampliar las rutas de transporte de pasajeros y carga en la región.

En conferencia conjunta, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informaron que promoverán el inicio de negociaciones entre los tres países, así como la realización de estudios de factibilidad para definir el trazo, el alcance y los aspectos técnicos del proyecto.

Arévalo sostuvo que el trazo no afectará zonas protegidas y que se desarrollará sobre rutas ya destinadas al transporte.

"El Tren Maya no va a atravesar ninguna área de reserva existente y va a transitar por áreas que ya son consideradas de transporte normal", señaló.

Añadió que el proyecto busca ampliar las opciones de movilidad y facilitar el intercambio comercial entre los tres países.

Sheinbaum destacó que el Tren Maya ha sido utilizado por más de un millón y medio de personas en México y que este año comenzó la construcción de su modalidad de carga.

"El objetivo es que los beneficios de estos trenes no se queden sólo en México, sino que lleguen a Guatemala y Belice", expresó.

Precisó que el servicio de carga se enlazará con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con la Línea K, que conectará Oaxaca con Ciudad Hidalgo, Chiapas.

La Mandataria aclaró que la propuesta no implica que México construya infraestructura ferroviaria en Guatemala o Belice, sino que se trata de un esquema de cooperación para que los proyectos existentes en territorio mexicano tengan alcance regional.

"No es que México vaya a construir el Tren Interoceánico en Guatemala, sino que es un proyecto de cooperación que permita que los beneficios del Tren Interoceánico no sólo se queden en México, sino que lleguen a Guatemala con el desarrollo prometedor que esto va a tener", detalló.

Ambos gobiernos también acordaron avanzar en un segundo enlace ferroviario por el Pacífico, que unirá Tecún Umán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo, México, con el fin de facilitar el transporte de mercancías y personas entre ambos lados de la frontera sur.

Los detalles del acuerdo relacionados con el Tren Maya se darán a conocer esta tarde, en Calakmul, Campeche, tras la reunión trilateral entre los presidentes de México y Guatemala con e Primer Ministro de Belice, John Briceño.