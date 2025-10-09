Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo

El diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, presentó el pasado miércoles 8 de octubre una iniciativa llamada "aguinaldo completo" que consiste en eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) de esta prestación laboral que reciben los trabajadores en diciembre.

"No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con el 30 % del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México. No sé si sabían que antes del 2014, esto no pasaba", dijo el legislador en San Lázaro.

Detalló que con el proyecto serían beneficiadas más de 30 millones de familias con sólo el 0.2 % del Presupuesto quienes, resaltó, pagan todos los días ISR, IVA al ir a una tienda, IEPS al consumir gasolina o diésel y tarifas de CFE y servicios hídricos.

De acuerdo con Tejeda Cid, el aguinaldo es una prestación que le pertenece "completita" a los trabajadores porque "ya lo trabajaron, todo el año lo trabajaron, es libre, no necesitan de nadie, no necesitan de ningún gestor y no necesitan que vayan los servidores de la nación".

"El aguinaldo es para sus familias, para que lo disfruten al cerrar el año, para que lo puedan compartir con sus seres queridos", expresó en tribuna.

Y pidió respaldo legislativo ya que, recordó, se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta similar en 2014, sin éxito, debido a que distintos grupos parlamentarios se opusieron.

"Yo los convoco para que en este 2025 las familias de México puedan pasar un mejor cierre de año. Un aguinaldo completo, un aguinaldo justo, un aguinaldo libre y un aguinaldo para que su familia viva mejor", agregó.

En redes sociales, el diputado blanquiazul aseguró que esta prestación laboral debe estar libre de gravámenes al ser un apoyo de fin de año y no un ingreso que deba castigarse con impuestos.