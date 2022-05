Provoca polémica la contratación de médicos cubanos

Las redes se han convertido estos días en el buzón de quejas de quienes no han conseguido un contrato en los últimos tiempos. "Soy médico contratado por la pandemia", dice uno de ellos, que empezó a trabajar en uno de los centros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México en abril de 2020. "Hace dos meses que no tengo contrato, somos 200 médicos en la misma situación únicamente en esta delegación. No nos dan finiquito y tampoco respuesta de nueva contratación", lamenta. Otro explica que en el IMSS hay una larga lista de médicos esperando su turno para obtener un empleo fijo. "Mejor denles base a ellos", pide.

PERSISTE PRECARIEDAD

La precariedad entre los trabajadores de la salud en el país es el caldo de cultivo para el malestar por la contratación de los médicos cubanos. A inicios de la pandemia se repitieron las protestas de médicos y enfermeras por la falta de materiales, equipo y protección básica para afrontar la situación. Un caso que ilustró las carencias que afrontan los sanitarios del país fue el de Jorge Alejandro López Rivas, un médico en prácticas que falleció por covid-19 tras ser obligado a trabajar sin equipo de seguridad en el hospital de Ecatepec, en el Estado de México.