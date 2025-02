Escuelas, listas para recibir a niños deportados.- SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- Las escuelas de México están preparadas para recibir a los niños y jóvenes que sean deportados por Estados Unidos, aseguró el Secretario de Educación, Mario Delgado.

Tras participar en la plenaria del PT, el ex presidente nacional de Morena afirmó que lo estudiantes serán recibidos sin restricciones.

"Todos los niños compatriotas que regresen a nuestro País van a ser recibidos sin ninguna restricción al sistema educativo mexicano", afirmó.

Delgado indicó que cuentan con los lugares y la capacidad necesaria para recibirlos a niños y jóvenes mexicanos deportados con los brazos abiertos.

Agregó que previo a la pasada Administración, ya se venía trabajando en el tema de los migrantes, por lo que actualmenten cuentan con un protocolo de atención realizado junto Unicef, del cual ya tiene conocimiento los maestros del País.

"Tenemos lugares, no tenemos problema de que haya una escuela donde no los podamos recibir porque no hay lugares. Tenemos la capacidad para recibirlos. Además, hay material especial para las y los maestros que realizamos con Unicef, es el protocolo para atender a niños migrantes, que ya lo conocen los maestros del País y estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos", reiteró.

El titular de la SEP informó que el próximo 5 de febrero arrancarán en las secundarias las asambleas con padres y madres de familia y adolescentes con el objetivo de entregarles la beca Rita Cetina.

Dijo que las asambleas serán durante febrero y parte de marzo, y el objetivo es que 5.6 millones de adolescente resulten beneficiados.