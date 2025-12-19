Trabajadores de salud exigen bono en efectivo

Trabajadores del Sector Salud de Veracruz realizaron protestas este jueves en distintos puntos del estado, luego de que el bono navideño les fuera entregado mediante una tarjeta de consumo de una cadena comercial, en lugar de una tarjeta con disposición de efectivo.

¿Qué motivó las protestas de los trabajadores de salud?

Las manifestaciones incluyeron el cierre de calles y protestas en clínicas y hospitales, donde los inconformes exigieron el pago en efectivo de los 14 mil pesos correspondientes al bono decembrino. Señalaron que la medida fue impuesta de manera unilateral por la dependencia estatal, sin consulta previa a los trabajadores.

Detalles sobre la entrega del bono navideño

Los empleados denunciaron además que la tarjeta entregada tiene una vigencia de apenas diez días, lo que limita su uso y afecta la planeación de sus gastos de fin de año.