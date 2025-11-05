Productores advierten de nuevas protestas en el país

Tras haber asistido a dialogar con diputados federales a San Lázaro, productores de maíz aseguraron que ya se cansaron, ante una falta de respuesta del gobierno federal, y señalaron que los propios movimientos agrícolas deberán determinar sus propias acciones en los estados ante el cierre de los diálogos.

"Ya nos cansamos de estar pidiendo tiempos, terminamos siendo los pendejos porque venimos a justificar posiciones de gente que no tiene ni la más mínima intención de ayudar, ni la más mínima sensibilidad de lo que está pasando en el campo mexicano, esto no es nada más Guanajuato, son 24 estados de la República que estamos gritando y parece ser que estamos en un desierto, no hay eco, no hay respuesta", dijo Mauricio Pérez, representante de productores de Guanajuato y quien anunció su renuncia como vocero del Movimiento Agrícola Campesino.

"Ya lo que siga ya no nos corresponde a nosotros, creo que es momento de que el gobierno adopte su papel, sobre todo el secretario de Agricultura que es quien tiene que dar la cara y quien tiene que resolver los problemas, por eso hicimos las mesas de trabajo, por eso hablamos, por eso pedimos y ya dijimos lo que teníamos que decir", agregó el agricultor guanajuatense.

Integrantes del Movimiento destacaron que se lograron algunos acuerdos para el campo en la Cámara de Diputados, pero hace una falta mesa de trabajo con la industria.

