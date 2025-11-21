Bloquea policía segunda marcha de Generación Z

Al grito de "¡Indignados!" y entre reclamos por la inseguridad y la corrupción, miembros del movimiento Generación Z marcharon por el centro de la Ciudad de México para expresar su descontento con el gobierno de Claudia Sheinbaum. La manifestación pacífica coincidió con el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, evidenciando la polarización de algunos sectores.

¿Qué motivó la marcha?

Carlos Espinoza, jubilado de 77 años, aseguró que participaba en la marcha para protestar contra la injusticia, la ingobernabilidad y la falta de medicamentos, mientras Iván Ortiz, abogado de 31 años, expresó su indignación por un gobierno que "actúa igual que todos los demás" y criticó la clase política actual.

La movilización se vio limitada por bloqueos de la policía, que impidieron a los manifestantes avanzar hasta la plaza principal, mientras cientos de personas observaban el desfile alrededor del Palacio de Gobierno. La jefa de Gobierno reiteró que la violencia y el odio no sustituyen a la justicia.

¿Qué ocurrió en la protesta anterior?

La protesta se produjo luego de los incidentes violentos del sábado pasado, que dejaron más de un centenar de heridos, en su mayoría policías, y una veintena de detenidos. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ocho de los procesados quedaron bajo prisión preventiva mientras los demás enfrentarán el proceso en libertad con medidas cautelares.

El movimiento Generación Z publicó un comunicado en redes sociales en el que advirtió que la persecución y el señalamiento de manifestantes "no detendrán la indignación ni la determinación de millones de mexicanos".

¿Cuál es el contexto del movimiento?

El grupo se define como integrado por jóvenes apolíticos que se identifican con movilizaciones globales contra la clase política y la desigualdad. Como símbolo utilizan una bandera negra con una calavera sonriente inspirada en la serie japonesa "One Piece".

Movimientos similares han provocado renuncias de gobiernos en Nepal y se han replicado en países de Asia, África y América Latina. En Perú, en octubre pasado, las manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente interino José Jerí también utilizaron este mismo emblema.