Protestan maestros de Michoacán; exigen mil 200 mdp

Debido al cierre del Zócalo por la mañana, llevaron a espaldas del edificio la SEP, en la Calle de Argentina, su manifestación por el adeudo del pago de prestaciones laborales a 2 mil 300 trabajadores en activo y 200 jubilados.

El secretario general del Sitcobaem, Ricardo Aguirre Paleo, aseguró que los mil 200 millones son recursos que le corresponden al Gobierno de Michoacán, como el pago de seguros, compensaciones extraordinarias, entre ellas el pago de lentes y prótesis que el anterior Gobierno de Silvano Aureoles, del PRD, dejó en 700 millones de adeudo, y que el actual Mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, ha agregado otros 500 millones de octubre a la fecha.

"Bedolla no ha hecho ningún aporte al pago y ha sumado otros 500 millones de adeudo; dice que es porque hay corrupción y le echa la culpa a los Gobiernos del pasado, y nosotros no negamos que así pueda ser, pero para eso hay instancias judiciales de Gobierno que pueden castigar, no tenemos por qué pagar los trabajadores lo que hicieron los políticos", dijo el dirigente.