Protestan en estados por muerte de Debanhi y violencia a mujeres

Activistas, colectivos feministas, de búsqueda de personas y cientos de mujeres marcharon este domingo en varios estados de la República para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar, alto a los feminicidios y el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

Colectivos feministas, de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato y cientos de estudiantes se integraron a la protesta nacional por el asesinato de Debanhi Escobar, con "rabia, dolor e indignación".

"La desaparición y localización sin vida de nuestra compañera Debanhi ha hecho más fuerte la indignación por la violencia a la que estamos expuestas mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas de este país", expresó la Red Feminista de León en un manifiesto.

En la manifestación exigieron al fiscal del estado, Carlos Zamarripa, y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que hagan su trabajo ante la violencia feminicida y desapariciones forzadas, pues de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública "al menos 420 mujeres han desaparecido del 2000 al 2022".

Las manifestantes se concentraron en el Arco de la Calzada, en donde realizaron el pase de lista de mujeres desaparecidas en la entidad.

Integrantes de la Red Feminista expusieron que este domingo están en las calles en rechazo, repudio, enojo, rabia y hartazgo ante la ola de violencia "en este país feminicida, de un Estado que por acción u omisión nos violenta también".

En el muro del emblemático Arco de la Calzada y sobre la explanada colocaron fichas de identidad de las víctimas que son buscadas y de otras que fueron encontradas sin vida.

Más adelante, se movilizaron por el bulevar López Mateos y al llegar al Zócalo hicieron un alto frente a la Catedral Basílica Metropolitana y afuera del Templo del Sagrario, en donde integrantes de grupos religiosos realizaron vallas humanas. "¡Saquen los rosarios de nuestros ovarios!, ¡saquen sus doctrinas de nuestra vaginas!", repetían las feministas.

En esta protesta que llegó frente a la Presidencia Municipal, participaron madres de familia, adultas mayores y algunas de cargaron coronas fúnebres.

En la fachada de la alcaldía colocaron fotografías de las víctimas y cruces rosas: además de realizar algunas pintas.

En la protesta también exigieron resultados a las autoridades estatales por los niveles de violencia criminal, que de acuerdo a los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a Guanajuato en primer lugar en homicidios dolosos.

Marchan en Chiapas contra la violencia hacia las mujeres. Activistas y colectivos feministas marcharon este domingo en la capital de Chiapas para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar, alto a los feminicidios y el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

La marcha de cientos de mujeres vestidas de negro en señal de luto, partió del parque de La Juventud en la zona poniente a la plaza central al compás de los gritos: "Justicia, justicia", "No estamos solas", "Nos falta Debanhi, "Ni una más, ni una asesinada más", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas".

Las organizadoras convocaron a salir a las calles,"cansadas de la violencia feminicida que nos desaparece y asesina todos los días".

"!No fue un accidente, no fue suicidio, fue feminicidio!", afirmaron sobre el caso Debanhi.

La marcha de unas 400 participantes se concentró afuera de la sede del gobierno estatal. Durante el mitin exigieron "alto al feminicidio y justicia para las mujeres".

Demandaron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que garantice la seguridad de las mujeres fuera de casa, de la escuela, de los centros de trabajo y en las calles.

Exigieron prisión a feminicidas, violadores y agresores a mujeres, porque las autoridades de procuración y administración de justicia, "no han hecho nada"para sancionar y castigar a los responsables.

Aseveraron que la alerta de violencia de género no funciona, porque de enero a la fecha, Chiapas ha registrado 55 muertes violentas de mujeres, siete feminicidios en grado de tentativa, se tienen 69 mujeres y niñas desaparecidas, 106 denuncias de violencia y 38 casos de violencia sexual.

Las manifestantes colocaron sobre una valla de madera en el acceso principal del palacio de gobierno, cruces, moños amarillos y cartulinas con los nombres de mujeres asesinadas en Chiapas.

En Yucatán, alzan la voz contra la violencia y los feminicidios. Este domingo un grupo de mujeres se manifestó en el centro histórico de Mérida donde alzaron la voz en contra de la violencia y feminicidios que afecta al país, luego del trágico caso de la muerte de Debhani Escobar, y que ha puesto en jaque el Gobierno del estado de Nuevo León.

Con pancartas en mano y exigiendo el esclarecimiento de las muertes violentas de mujeres en el país y en Yucatán, las feministas dieron rodearon la Plaza Grande y posteriormente realizaron un mitin.

Ahí, algunas de ellas compartieron sus experiencias como víctimas de violencia machista y exigieron a los tres niveles de Gobierno garantías de seguridad e integridad física.

Indicaron que la violencia contra las mujeres sigue afectado a muchas yucatecas, por lo que las exhortaron a hacer visibles sus casos y buscar ayuda denunciando a sus agresores.

La protesta transcurrió de forma pacífica.