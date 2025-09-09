Conflicto en Tlalpan: Vecinos Protestan por Impacto de Ciclovía en la Zona

Un grupo de alrededor de 40 vecinos de la colonia Prados Coapa cerró la circulación sobre Prolongación División del Norte, a la altura de Calzada Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, en protesta contra la construcción de una ciclovía en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, las obras avanzan sin haber sido consultados ni tomados en cuenta, lo que consideran una imposición que afectará la movilidad y la dinámica de la colonia. Por esta razón, decidieron bloquear los carriles con dirección al norte, lo que generó complicaciones viales en el sur de la ciudad.

Los inconformes señalaron que la implementación de la ciclovía podría reducir espacios de estacionamiento y complicar el tránsito local, además de que, aseguran, no existe un estudio de impacto vecinal que respalde el proyecto.